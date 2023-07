Fasano, per l'attacco tesserato Santiago Dorato. Confermato il terzino Samuele Manfredi

Un volto nuovo e una conferma per il Fasano targato Luca Tiozzo. La dirigenza biancazzurra ha messo a disposizione dell'allenatore il centravanti Santiago Matias Dorato e il terzino Samuele Manfredi.

Dorato, classe 1988, è una vecchia conoscenza di Tiozzo visto che l'ha guidato ai tempi del Matelica, nella stagione 2018/2019: con la squadra delle Marche riuì a mettere a segno 8 reti e a vincere la Coppa Italia Serie D; nel girone H ha militato nel Team Altamura (17 presenze e 2 reti) e per un breve periodo al Brindisi. Giunto in Italia nel 2009 approdando alla Palmese, ha vestito inoltre le maglie di ocella, Palmese, Città di Gela, Vibonese, Matelica, Cittanovese, Tiferno Lerchi, Gladiator, Notaresco e Castrovillari. “Non potevo fare scelta migliore. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia che mi è stata data e mister Tiozzo con il quale ho già lavorato insieme e per cui nutro grande stima -ha dichiarato Dorato ai canali ufficiali del club- Ripagherò tutto con lavoro, impegno e grinta. Non vedo l’ora di ricominciare!”

Manfredi, classe 2005, ha vestito la maglia del Fasano già nella passata stagione totalizzando 10 presenze, dopo essere arrivato dal settore giovanile del Lecce. Queste le sue dichiarazioni dopo il rinnovo: “Sono contento di aver avuto nuovamente l'opportunità di indossare questa maglia, dopo aver passato un anno fantastico in una squadra unica. Quest'anno cercheremo di onorare la piazza di Fasano, giocando con voglia e carattere. Siamo pronti a regalare grandi gioie ai nostri tifosi”.

(Foto Fasano canali ufficiali)