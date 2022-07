Fasano, preso Augustin Diaz per il centrocampo

Nuovo arrivo per il centrocampo del Fasano. I biancazzurri hanno tesserato l'argentino Augustin Diaz, proveniente dall'Arbus, squadra dell'Eccellenza sarda con cui ha segnato 2 reti nella seconda parte dello scorso campionato. Il classe 1988 ha militato a lungo in patria arrivando anche a giocare la Primera Division con le maglie di Godoy Cruz nel 2015 e Atletico Rafaela nel 2016 (16 le presenze raccolte in totale); inoltre ha fatto parte dell'Atletico Talleres, dell'Agropecuario e del Ferro Carril Oeste. Elemento dotato di spiccate doti offensive, è una mezzala a cui piace inserirsi negli spazi.

Fasano, le prime parole di Augustin Diaz in biancazzurro

Diaz, tramite una nota ufficiale del club, ha parlato della sua nuova ed imminente avventura. Inoltre, ha descritto quelle che sono le sue caratteristiche di gioco: “I tre mesi in Sardegna non sono stati facili, ora sono contento di essere arrivato in una piazza importante dove si respira aria di calcio vero. So che nelle scorse stagioni qui hanno giocato tanti calciatori argentini, come Narese e Cobo che mi hanno parlato bene di questa realtà. Sono stato allo stadio, ho iniziato a girare per la città e le mie sensazioni sono molto positive.Cerco di ricoprire il ruolo in modo intelligente, mi piace giocare semplice, fare la giocata ad effetto solo quando serve, dialogare con i compagni e inserirmi negli spazi”.”.