Fasano, ecco il primo acquisto: ingaggiato Alessio Murgia

Inizia a prendere forma la rosa 2024/25 dell’US Città di Fasano, che presenta il primo atleta a disposizione di mister Gaetano Iannini: si tratta del centrocampista offensivo Alessio Murgia, classe ’97 di origini sarde. Brevilineo e destro di piede, il ventisettenne trequartista, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha disputato l’ultima stagione con il Licata (Serie D – Girone I), collezionando 32 presenze con 2 reti e 2 assist. In precedenza Murgia ha invece indossato, sempre da titolare nella medesima categoria, le maglie di Aprilia, Carbonia, Sanremese, e Budoni, mentre in Serie C ha giocato per l’Olbia, con le statistiche complessive che raccontano di 26 goal e 38 assist in 284 partite disputate.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano