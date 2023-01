Fasano, rimonta di carattere contro la Puteolana: i biancazzurri vincono 3-1

Vittoria di carattere per il Fasano che, allo stadio Curlo, ha reagito dopo il vantaggio della Puteolana portando dunque a casa il secondo successo di fila dopo quello sul Lavello dello scorso turno. 3-1 il risultato finale, sbloccato come già accennato dagli ospiti con Gallo al 45'. I biancazzurri nella ripresa non si sono dati per vinti e prima hanno pareggiato i conti grazie a Farinola (55), per poi ribaltare il match tramite la doppietta di Corvino: l'attaccate all'83' ha firmato il sorpasso, mentre all'89' ha archiviato definitivamente la pratica. Il Fasano è salito così a 30 punti in classifica.