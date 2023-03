Fasano, ritorno alla vittoria: Corvino stende il Martina (1-0)

Squadra in casa

Squadra in casa Fasano

Dopo il pareggio contro il Casarano il Fasano torna al successo in un altro derby pugliese, quello contro il Martina che si è disputato allo stadio Curlo. Si tratta del quinto risultato utile consecutivo: a risultare decisiva è stata la rete messa a segno da Corvino al 21' (quindicesimo centro per l'attaccante classe 1991). Il Fasano sale così a 43 punti in classifica.