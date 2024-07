Fasano, tesserato il difensore Giulio Orlando

Ufficiale il primo rinforzo difensivo dell’US Città di Fasano, che comunica di aver tesserato per la stagione 2024/25 il ventottenne calciatore siciliano Giulio Orlando. Cresciuto nelle giovanili del Catania, il classe ’95, mancino, ha vestito le maglie del Siracusa in Serie C (10 presenze tra campionato e coppa) e di Troina, Rotonda, Acireale e Licata in Serie D (198 presenze e 6 reti tra campionato e coppa). Nelle ultime quattro stagioni è stato protagonista con il club licatese, del quale è stato capitano.

<<Sono molto contento di far parte della famiglia del Fasano – dichiara Orlando – e ringrazio per questo la società, il direttore Fernandez e mister Iannini per avermi dato questa opportunità. Metterò tutto l’impegno per portare in alto questi colori e non vedo l’ora di mettermi al lavoro e conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Invio un saluto a tutti i tifosi fasanesi: ci vediamo presto al Vito Curlo!>>.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano