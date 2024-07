Fasano, ufficiale la conferma di Francesco Losavio

Tra i confermati della rosa dell’US Città di Fasano 2024/25 figura anche l’attaccante Francesco Losavio, classe 2001, alla quinta stagione in biancazzurro. Il calciatore fasanese, che in Serie D ha vestito anche le divise di Grumentum e Bitonto, ha finora realizzato con il club di via Salvo D’Acquisto 12 reti in 94 presenze tra campionato e coppa.

Fonte: comunicato uffficiale Fasano