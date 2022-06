Fasano, ufficiale: Ivan Tisci è il nuovo allenatore

Il Fasano ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Ivan Tisci, tecnico classe 1974 che nel finale della scorsa stagione ha guidato per poche partite il Bisceglie, sempre nel girone H della Serie D. In passato ha rivestito il ruolo di collaboratore tecnico al Benevento e all'Empoli. Nella carriera di calciatore, da centrocampista, ha vestito tra le altre le maglie di Pescara, Avellino, Modena e Foggia.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Fasano tramite i propri canali ufficiali, dove il presidente Franco D'Amico ha rilasciato delle dichiarazioni sulla firma di Tisci:

E’ Ivan Tisci il nuovo allenatore dell’U.S. Città di Fasano. Il club biancazzurro ha scelto il 48enne tecnico nato a Genova il 22 marzo 1974, ma pescarese d’adozione, per guidare i biancazzurri nella stagione sportiva 2022/23, quinta consecutiva in serie D.

Reduce dalla breve esperienza nel Bisceglie, condotto nelle ultime giornate dello scorso campionato nel girone H di serie D, vanta esperienze in panchina a Cervia, in Eccellenza e come vice di Bucchi, in serie B, a Benevento (2018) ed Empoli (2019). Da calciatore, ex centrocampista, ha collezionato oltre 400 presenze fra i professionisti fra B e C con le maglie, fra le altre, di Pescara, Avellino, Modena, Crotone, Foggia, debuttando anche in serie A con il Genoa nel 1993.

“E’ un profilo di allenatore che seguivamo da diverso tempo - dice il presidente Franco D’Amico - dopo un’attenta analisi della situazione ed aver valutato una rosa di nomi, abbiamo optato per un tecnico che ha tutto per fare bene a Fasano”.

Benvenuto mister Tisci!