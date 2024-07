Fasano, ufficializzato l'organigramma: Mariano Fernandez è il nuovo DS

Si avvicina l’inizio della stagione 2024/25, con l’US Città di Fasano che si appresta a partecipare, per il settimo anno consecutivo, alla Serie D ed al campionato nazionale Juniores. Con le iscrizioni in scadenza il prossimo 13 luglio, il club di via Salvo D’Acquisto sta ultimando le pratiche di rito ed al contempo

ufficializza l’organigramma dirigenziale del sodalizio, costituito dai seguenti soci sostenitori, tutti alla pari: Franco D’Amico, Ninni Vinci, Juri Peres, Giuseppe Rosati e Giuseppe Angelini. L’assenza di gerarchie è stata volutamente scelta nel pieno spirito di collaborazione e condivisione che accomuna l’impegno del succitato direttivo, che aggiornerà con puntualità la tifoseria biancazzurra riguardo le politiche societarie che saranno intraprese.

Dal punto di vista strettamente sportivo, le redini della squadra sono affidate al direttore sportivo Mariano Antonio Fernandez, che ha già ricoperto questo ruolo con Matera, Cerignola, Virtus Francavilla, Viterbese e Fidelis Andria. Il quarantacinquenne ex calciatore argentino, è già a buon punto con la definizione dello staff tecnico e della rosa, con tutte le novità a riguardo che saranno costantemente ufficializzate a partire dai prossimi giorni.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano