Fasano, un arrivo a centrocampo: ingaggiato Califo Baldé

L’US Città di Fasano comunica di aver tesserato il prestante centrocampista centrale classe 2004 Califo Baldè, nato in Guinea Bissau e di passaporto portoghese. Cresciuto in terra lusitana con le maglie del Vitória de Guimarães, del Casa Pia e del Vizela, lo scorso anno Baldè, destro di piede, è giunto in Italia, dove ha giocato con lo Jonica (Eccellenza siciliana), ben figurando con 6 assist ed una rete.

Questa la sua prima dichiarazione in biancazzurro: << Sono molto contento ed onorato di aver firmato per questa società e sono pronto a dare il massimo per ottenere grandi risultati con questo club. Forza Fasano, ci vediamo presto!>>.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano