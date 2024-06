Fasano Under 19 ko negli ottavi di finale della fase nazionale: il Barletta si impone per 2-0

L'avventura della formazione Under 19 del Fasano nella fase nazionale del campionato di categoria è terminata: allo stadio Puttilli i biancazzurri sono stati sconfitti per 2-0 dal Barletta in occasione della gara valevole per gli ottavi di finale.

Le reti sono state messe a segno da Dibenedetto e Vino. Finisce la comunque soddisfacente annata del Fasano, che in precedenza, nel secondo turno dei playoff, aveva battuto il Canicattì nel doppio confronto (4-0 all'andata e 3-0 al ritorno).