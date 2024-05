Fasano Under 19, trionfo nell'andata contro il Canicattì (4-0)

Il Fasano Under 19 non sbaglia nel match di andata valevole per la finale playoff della fase nazionale del campionato di categoria: allo stadio Saraceno di Ravanusa i biancazzurri si sono imposti con un netto 4-0 ai danni del Canicattì.

Protagonista assoluto della partita è stato Quazzico, autore di una tripletta intervallata dalla rete firmata da Vicenti. Buona la prima dunque per il Fasano, che dovrà affrontare la partita di ritorno in casa sabato 25 maggio.