Fasano, Vincenzo Lambertini sarà il viceallenatore di Tisci

Inizia a prendere forma lo staff tecnico a disposizione di Ivan Tisci, che nella prossima stagione guiderà il Fasano. Sarà Vincenzo Lambertini il viceallenatore, come annunciato dalla stessa società biancazzurra: il classe 1970 ha già lavorato al fianco di Tisci durante la breve paretensi al Bisceglie nella parte finale del campionato 2021/2022. Precedentemente invece ha allenato i Giovanissimi regionali del Pescara e gli Allievi del Caldora.

Vincenzo Lambertini viceallenatore del Fasano, il comunicato dei biancazzurri

Dopo mister Ivan Tisci, annunciato nelle scorse settimane, altre novità nello staff tecnico biancazzurro.

L’U.S. Città di Fasano comunica che è stata raggiunta l’intesa con Vincenzo Lambertini che sarà il vice di Tisci per la stagione 2022/23. I due allenatori hanno già condiviso l’esperienza sulla panchina del Bisceglie nella parte finale della scorsa annata calcistica. Molfettese, 52 anni, Lambertini da calciatore (era un terzino sinistro) è cresciuto nel Bisceglie dove ha militato in C2 per quattro stagioni. Vanta 136 presenze e 5 reti in B con le maglie di Brescia, Cagliari, Pescara e Pistoiese. Da tecnico, a Pescara ha guidato i Giovanissimi regionali e poi gli Allievi del Caldora.