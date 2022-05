Fasano, vittoria e piazzamento playoff blindato: battuto 3-2 il Nardò

Il Fasano ritrova la vittoria e blinda la qualificazione ai playoff, grazie al 3-2 sul Nardò nella sfida andata in scena allo stadio Curlo. A fine partita però ci sono stati degli scontri tra le due tifoserie su cui gli investigatori stanno cercando di far luce. La cronaca della gara: il finale di primo tempo si riscalda con il gol ospite al 40' di Mancarella, seguito dal pareggio firmato da Forbes. I biancazzurri si portano in avanti al 73', in occasione del tiro a giro di Battista, e legittimano il vantaggio con Camara, all'81'; in extremis è arrivata la seconda marcatura del Nardò ad opera di Masetti (84'). Il Fasano sale così a quota 62 punti.