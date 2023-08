Sessanta gol nei professionisti, Federico Moretti vestirà biancazzurro fino al 2025

BRINDISI - Il Brindisi Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Us Ancona Federico Moretti. Attaccante classe 1994, in carriera ha sin qui collezionato sessanta gol nei professionisti e ha vestito le maglie di Milazzo, Riccione, San Nicolò Calcio, Notaresco, Matelica e, per l'appunto, Ancona. Proprio qui, per cinque anni, ha ricoperto il ruolo di capitano. Moretti si legherà al club biancazzurro sino al 30 giugno 2025.