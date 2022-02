I 90 anni di Luis Vinicio: una vita da leone

BRINDISI – “O leone” Luis Vinicio tocca oggi (lunedì 28 febbraio) quota 90. La leggenda del Napoli, fra gli allenatori più amati nella storia del calcio brindisino, ha festeggiato questo traguardo con un pranzo che si è svolto ieri nella sua Napoli.

La festa di compleanno è diventata l’occasione per un amarcord calcistico che ha avuto come protagonisti Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, e gli ex calciatori del Napoli Gianni Improta, Pasquale Casale, Cané e il brindisino Tonino La Palma (foto in basso), in compagnia della moglie Antonella, lanciato da Vinicio nella Brindisi Sport nei primi anni ‘70. Vinicio è stato circondato dall'affetto dei figli Mario e Marcus De Menezes con le rispettive mogli e tutti i nipoti, che hanno rallegrato e reso felici Luis e la moglie Flora.(Nella foto in basso, di Giancarlo Fortunato, Vinicio portato in trionfo dopo la promozione in serie B).

Presenti anche alcuni amici di vecchia data del campione italo-brasiliano, fra cui il giornalista brindisino Pasquale Colelli (nella foto in alto), accompagnato dalla moglie Elvira. Vari messaggi di auguri sono arrivati da Brindisi, fra cui anche quello di Mimmo Fanuzzi, figlio di Franco Fanuzzi, e dai suoi "ragazzi" della Brindisi Sport. Il noto cantante Peppino di Capri ha inviato al festeggiato un messaggio vocale di auguri. L'intera squadra del Napoli, capeggiata da mister Luciano Spalletti, ha voluto omaggiare la leggenda del calcio partenopeo, accogliendola presso il centro sportivo azzurro. Una troupe di Mediaset ha seguito l’evento e vi realizzerà un servizio.

Nato a Belo Horizonte il 28 febbraio 1932, Vinicio ha avuto una grande carriera da calciatore con le maglie di Botafogo, Napoli, Inter, Bologna, Vicenza. Fra il 1971 e il 1973 ha allenato la Brindisi Sport del Commendator Fanuzzi, portandola dalla Serie C alla B. Poi ha proseguito con ottimi risultati la sua carriera da allenatore, lasciando un ricordo indelebile nella storia del calcio napoletano. (Nella foto in basso, di Giancarlo Fortunato, Vinicio con la maglia della Brindisi Sport)

Anche alla città di Brindisi è rimasto legatissimo. "Ringrazio tutti i brindisini e mando loro un saluto e un abbraccio - afferma Vinicio - per l'affetto che mi hanno manifestato. Siete nel mio cuore".