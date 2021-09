Fidelis Andria-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: Taurino è pronto a varare il turnover di coppa

I biancazzurri saranno impegnati ancora allo stadio Degli Ulivi (ore 17:30) nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Molte novità di formazione in vista

Sarà ancora la Fidelis Andria l'avversario della Virtus Francavilla, dopo il match di campionato disputato domenica scorsa e vinto grazie alla rete di Tiziano Tulissi. Stavolta le due compagini si affronteranno nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C, allo stadio Degli Ulivi (calcio d'inizio ore 17:30). Nel primo turno della competizione, la Fidelis Andria è riuscita ad eliminare il Bari a domicilio col risultato di 1-0, mentre la Virtus Francavilla ha avuto la meglio sul Taranto alla Nuovarredo Arena (2-0).

Il tecnico Luigi Panarelli potrebbe mandare in campo un undici ricco di novità rispetto alla gara di campionato. Il modulo scelto sarà il consueto 3-5-2: in porta Vandelli può prendere il posto di Dini, mentre in difesa Fontana affiancherà Lacassia e De Marino. L'ex di turno Nunzella presidierà la fascia sinistra, Pelliccia invece sarà sul versante opposto. In mediana spazio a Bordin. Davanti il tandem Tulli-Alberti

Anche Roberto Taurino si appresta a cambiare molto la sua Virtus Francavilla. Milli tra i pali, Delvino e Gianfreda sono pronti ad ottenere una chance dal primo munito nella linea difensiva. A centrocampo dovrebbe esserci ancora Mastropietro assieme a Carella e uno tra Prezioso e Tchetchoua. In attacco Ekuban potrebbe far rifiatare Ventola, con il ballottaggio Tulissi-Maiorino per l'altro posto: possibile la staffetta tra i due. Modulo 3-5-2

Fidelis Andria-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli; Lacassia, Fontana, De Marino; Pelliccia, Gaeta, Bordin, Dipinto, Nunzella; Tulli, Alberti. All. Panarelli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Milli; Delvino, Miceli, Gianfreda; Pierno, Carella, Mastropietro, Tchetchoua, Ingrosso; Tulissi, Ekuban. All.Taurino.