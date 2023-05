Spareggio, è partita la caccia al biglietto: lunga coda all'esterno del Brindisi Store

BRINDISI - E' partita la caccia al biglietto. Decine di tifosi brindisini sono in coda all'esterno del Brindisi Play Store situato in viale Commenda 53, per acquistare i ticket per lo spareggio fra Brindisi Fc e Cavese in programma domenica prossima (14 maggio) allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia. I tagliandi (costo di 8 euro più 1 euro diritti di prevendita per la gradinata e di 5 euro più 1 euro diritti di prevendita per la curva) sono acquistabili esclusivamente presso questo unico punto vendita. A gfiudicare dalla grande affluenza di persone, è presumibile che possano essere polverizzati in giornata i 1500 biglietti a disposizione del Brindisi Fc (accrediti inclusi). Si tratta, fra l'altro, di biglietti nominativi. Questo inevitabilmente rallenterà le operazioni di acquisto.

Ai supporters biancazzurri sono stati destinata la gradinata e la curva dell'impianto di Vibo. Quelli della Cavese prenderanno posto in tribuna coperta. Lo stadio ha una capiebza complessiva di circa 6mila spettatori, ma se ne sfrutterà circa le metà, per ragioni di ordine pubblico. Il calcio di inizio è in programma alle ore 16. Da Brindisi partiranno diversi pullman. Prevista anche la presenza di brindisini residenti in regioni del Centro-Nord per un appuntamento con la storia.