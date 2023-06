Calcio, 40 nuovi allenatori Uefa C: si conclude il corso organizzato dall'Aiac Brindisi

BRINDISI - Si conclude il percorso didattico formativo dei 40 futuri allenatori Uefa C che per due mesi sono stati impegnati a seguire le lezioni presso il centro sportivo "Cedas" di Brindisi e la Cooperativa "Legami di comunità" di Brindisi.

Il corso indetto dal settore tecnico della Figc è stato organizzato dall'Aiac Puglia Sez di Brindisi ed i referenti per l'Aiac Brindisi sono stati mister Mario Massaro (segretario AiaC Br) e mister Salvatore Piscopiello (presidente Aiac Br). Il corso era indetto per le tre prov Br-Le-Ta. Responsabile del corso mister Marco Maestripieri, docente di tecnica e tattica calcistica e referente del settore tecnico di Coverciano, una "istituzione" nel settore formativo della Figc.

“Un ringraziamento - si legge in una nota dell’Aiac sezione provinciale di Brindisi, va a tutti i docenti del corso che si sono alternati con professionalità e competenza in ogni lezione. Sincero ringraziamento a Mister Mino Marangio dirigente responsabile della Cedas ed a tutti i dirigenti della stessa, oltre che alle 2 referenti della Coop ‘Legami di comunità’, Valentina Casilli e Daniela Barone, per aver messo a nostra disposizione una bella ed accogliente struttura”.

“Ringraziamo anche il nostro presidente Mimmo Ranieri che ha dato la possibilità di organizzare il corso nella nostra città. Un abbraccio forte a tutti i corsisti che hanno seguito con passione ed attenzione ogni singola ora di lezione e se mostreranno queste qualità quando alleneranno le loro squadre allora sì, potremmo dire di aver raggiunto il nostro scopo come Aiac e Figc, che va a ldi là delle vittorie e delle sconfitte”.