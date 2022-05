Finisce l'avventura di Roberto Taurino alla guida della Virtus Francavilla

Serie C Girone C

Dopo una sola stagione finisce l'avventura di Roberto Taurino sulla panchina della Virtus Francavilla. A quanto pare la società avrebbe preso la decisione di non rinnovare il contratto dell'allenatore in scadenza a fine giugno: ad incidere sarebbero state anche alcune parole rilasciate nell'intervista di Taurino all'emittente Sportchannel 241, dove ha manifestato l'apprezzamento per essere accostato all'Avellino, club interessato allo stesso tecnico. E, secondo l'indiscrezione riportata dal sito Tuttocalciopuglia, la Virtus ha annullato il summit previsto per la prossima settimana in cui le parti dovevano discutere dell'eventuale rinnovo. Possibili novità potrebbero emergere nelle prossime ore.