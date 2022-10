Calcio, Supercoppa delle professioni: trionfa la squadra dei fisioterapisti

Inizia la stagione sportiva 2022-23 ed è subito vittoria. La squadra dell'Ordine dei fisioterapisti di Brindisi, che comprende anche colleghi dell'Ordine di Lecce e Taranto, guidata da Mister Salvatore Piscopiello si impone per 2-1 nella finale di Super coppa delle professioni disputata giovedì 20 ottobre, dopo un'infinita serie di rinvii, contro la forte compagine dell'Ordine degli avvocati di Lecce, guidati dall'ottimo ed esperto Mister Ruggero Cannito, vincitori dello scudetto delle professioni del Salento. È stata una partita vibrante, con toni agonistici molto alti, ma sempre nei limiti della correttezza.

“Un grande plauso va fatto agli organizzatori – afferma mister Salvatore Piscopiello - in primis all'avvocato Alfredo Matranga cui ci lega grande stima e amicizia e che ha saputo portare avanti questo campionato delle professioni del Salento fino alla fine in mezzo a tante difficoltà in un periodo tormentano come quello vissuto a causa della pandemia”.

“Ed un grande ringraziamento a tutti i colleghi fisioterapistI di Brindisi, Lecce e Taranto con cui abbiamo iniziato quest' avventura e che si sono sobbarcati anche tanta strada per poter disputare le partite del campionato, onorate tutte fino alla finale di Super coppa vinta. Appuntamento ora alla nuova edizione del Campionato degli Ordini Professionali che dovrebbe partire a novembre”.