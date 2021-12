Virtus Francavilla, Taurino: "La gara contro il Foggia da affontare col giusto atteggiamento. Uno stimolo affrontare Zeman"

Serie C Girone C

Trasferta suggestiva per la Virtus Francavilla, che sabato 11 dicembre affronterà il Foggia allo stadio Zaccheria (calcio d'inizio alle ore 17:30). I biancazzurri, reduci dalla vittoria casalinga contro il Monterosi, vogliono prolungare la propria striscia positiva e trovare per la prima volta il successo tra le mura dell'impianto rossonero, dove nei due precedenti sono arrivati un pareggio e una sconfitta. A presentare la gara alla vigilia è stato l'allenatore Roberto Taurino.

Sulla gara: "Servirà giocare con personalità, abbiamo studiato una strategia precisa assieme ai ragazzi. Ci saranno dei momenti diversi all'interno della partita, dovremo essere bravi a leggerli attentamente. Il Foggia ti porta a fare una gara dinamica con diversi capovolgimenti di fronte, e ha molta qualità davanti. Bisognerà sfruttare bene gli spazi ed essere aggressivi in fase di non possesso, sarà un impegno stimolante. Il modulo? Non credo conti molto, senza il coraggio e l'atteggiamento giusto non fai risultato".

Sul confronto con Zdenek Zeman: "Lui è un punto di riferimento, sarà uno stimolo in più affrontarlo. Lo apprezzo come persona, è sempre stato coerente e ha portato avanti le sue idee non piegandosi ad alcune dinamiche. Dal punto di vista calcisitco credo che chiunque abbia studiato il suo calcio offensivo, in particolare analizzando i movimenti degli attaccanti e degli interni di centrocampo".

Sull'andamento della Virtus Francavilla in questo campionato: "Penso che bisognerebbe dare i giusti meriti alla squadra, è dato tutto per scontato.Si respira un'aria di normalità, stiamo facendo bene occupando una posizione di classifica medio-alta. Vorrei sentire più calore verso questi ragazzi che stanno dando l'anima, servirebbe un'entusiasmo diverso. I ragazzi della curva domenica scorsa hanno cantato dal primo minuto fino alla fine, dimostrando l'attaccamento al gruppo. La città deve essere fiera di questo percorso".

Sulle condizioni della squadra: "Abbiamo recuperato Tchetchoua, Pierno è da valutare per via di un acciacco. Oggi si è allenato in gruppo, vedremo. Sarà assente Feltrin a causa di un virus intestinale".