Foggia-Virtus Francavilla, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

Sono state rese note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti della gara tra Foggia e Virtus Francavilla, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone C. La gara è in programma sabato 11 dicembre alle ore 17:30.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

La Società “CALCIO FOGGIA 1920” rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore OSPITI dello stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, per la gara di Campionato Lega Pro: FOGGIA – V. FRANCAVILLA, in programma Sabato 11/12/2021, alle ore 17:30, saranno disponibili fino alle ore 19:00 di Venerdì 10/12/2021, senza l’obbligo di tessera del tifoso, ai sensi della normativa vigente.

I tagliandi del Settore Ospiti saranno in vendita al prezzo di € 10,00 + costi di prevendita, ONLINE o presso i punti vendita del circuito “VIVATICKET” sotto indicati:

– Tabaccheria Argentina

indirizzo: via Aldo Moro, 4 Francavilla Fontana

telefono: +39 0831 813044

email: tabacchiargentina@gmail.com

orari: Lun-Sab: 07.00/13.30 15.30/20.30 Dom: 07.30/13.15

I tagliandi riservati ai tifosi della squadra ospite potranno essere acquistati solo da residenti nella provincia di Brindisi.

Gli spettatori che acquisteranno i tagliandi per assistere alla gara dovranno seguire le seguenti disposizioni:

Munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e di Certificazione verde COVID-19 (Super Green Pass) da mostrare al personale preposto al controllo;

obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso da parte del personale preposto;

rispettare categoricamente i posti assegnati sul biglietto per garantire il distanziamento di un metro tra uno spettatore e l’altro;

obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.

I cancelli verranno aperti alle ore 15:30, si raccomanda ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo per evitare assembramenti e di mantenere sempre la distanza di sicurezza in caso di fila all’ingresso.

La Società “CALCIO FOGGIA 1920” comunica che è assolutamente sconsigliato recarsi a FOGGIA senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.