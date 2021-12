Foggia-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: novità Ingrosso dal primo minuto?

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla oggi sarà di scena allo stadio Zaccheria, contro il Foggia di Zdenek Zeman, nel derby pugliese valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Calcio d'inizio fissato per le 17:30. I biancazzurri sono reduci dalla vittoria casalinga sul Monterosi, il secondo risultato utile di fila dopo il pareggio di Campobasso, e vogliono raccogliere il primo successo nella 'casa' dei rossoneri (un pareggio e una sconfitta nei due precedenti turni).

Il Foggia scenderà in campo col classico 4-3-3. Volpe confermato tra i pali, Sciacca e Girasole al centro della difesa. Per quanto riguarda il centrocampo, Petermann agirà in cabina di regia, mentre il tridente offensivo sarà composto da Ferrante, che agirà da punta centrale, e dalle ali Curcio e Tuzzo. Out Alastra, Markic, Rocca, Ballarini Merola e Di Grazia.

Gli ospiti invece punteranno sul collaudato 3-5-2. In porta Nobile, alle spalle del trio difensivo Idda-Miceli-Caporale. Pierno e Tchetchoua, rispettivamente sulla fascia destra e in mezzo, dovrebbero ancora partire dal primo minuto; la principale novità invece può essere rappresentata dal ritorno da titolare sulla fascia sinistra di Ingrosso. Davanti il tandem formato da Maiorino e Perez.

Foggia-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3) Volpe; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Gallo, Petermann, Garofalo; Tuzzo, Ferrante, Curcio. All.Zeman.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Maiorino, Perez. All. Taurino.