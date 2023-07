"Anche il Brindisi calcio potrà accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione"

“Anche il Brindisi Calcio, neopromosso in Serie C, avrà la possibilità di accedere ai fondi per la promozione del brand Puglia, messi a disposizione dall'Agenzia regionale Aret - Pugliapromozione, in favore delle società sportive dotate di maggiore attrazione mediatica”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, a margine dell’audizione del direttore generale di Pugliapromozione e del dirigente della sezione Sport, svoltasi stamane a Bari.

“Un risultato importante, arrivato previa mia specifica sollecitazione, affinché anche la squadra di calcio brindisina possa essere veicolo di promozione della nostra regione come altre realtà calcistiche di Serie A, Serie B e Serie C. L’auspicio – conclude Caroli – è che possano ampliarsi ulteriormente la platea dei beneficiari e lo stanziamento di questo specifico finanziamento poiché la Puglia è ricca di eccellenza sportive in tante discipline che, costantemente, portano in alto il nome della Puglia in Italia e nel Mondo”.