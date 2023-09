Football Latiano: arriva Costantini, è la sua prima volta nel futsal

LATIANO - Prosegue il lavoro di potenziamento dell'organico della prima squadra da parte del Football Latiano. Ufficializzato l'arrivo di Giuseppe Costantini, di 23 anni, nel ruolo di pivot. Una doppia new entry: infatti da un lato l'esperienza col club rossoblu rappresenta una novità. Così come l'impiego in uno sport come il futsal, non praticato in carriera.

Spiega l'atleta: "Ho scelto questa piazza per intraprendere qualcosa di nuovo. Mi piace il progetto e sono rimasto affascinato da questo sport vedendolo dapprima come spettatore. Poi iniziando a divertirmi. Conosco alcuni elementi del gruppo, uno di questi è Lautaro. La società ha formato un bel gruppo, sono fiducioso e sono certo che faremo bene anche quest'anno. Fondamentale è l'apporto dei tifosi: essere uniti sicuramente ci aiuterà a superare le difficoltà e mettere in evidenza le nostre qualità".