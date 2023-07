Serie C

BRINDISI - Prosegue la campagna acquisti del Brindisi Fc. Oggi arriva l’annuncio dell’ingaggio di Francesco Golfo, esterno offensivo nato nel 1994 con all’attivo 300 presenze in serie C e 65 goal. Golfo in carriera ha vestito le maglie di Trapani, Picerno, Juve Stabia, Catania, Potenza. Il calciatore si legherà al club sino al 30 giugno 2025.