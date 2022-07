Brindisi, riecco Francesco Palumbo: rinforzo per la trequarti

BRINDISI - Francesco Palumbo torna al Brindisi. Il trequartista classe 2001 nella passata stagione ha vestito la maglia del Bitonto. Per lui si tratta appunto di un ritorno nella città adriatica: Palumbo ha infatti indossato i colori biancazzurri nella stagione 2020/2021 mettendosi in luce come uno dei giovani più talentuosi del Girone H, dimostrando poi un grande attaccamento alla maglia come dimostrato dal suo ritorno.