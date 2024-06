Mister Francioso campione d'Italia con il Sassuolo "Primavera"

BRINDISI – Mino Francioso è campione d’Italia. L’ex bomber brindisino ha conquistato il titolo Primavera da vice allenatore del Sassuolo, in tandem con mister Emiliano Bigica. I neroverdi hanno battuto la Roma per 3-0, nella finale del campionato Primavera 1 Tim che si è svolta ieri (venerdì 31 maggio) al Viola Park di Firenze.

Si tratta di un risultato storico per sodalizio emiliano, che in piccola parte si risolleva dalla delusione per la retrocessione in Serie B, con la prima squadra. Dopo la premiazione, Francioso ha posato con la coppa insieme al figlio Cristiano. L’ex attaccante, lo scorso febbraio, si è anche preso la soddisfazione di esordire da allenatore nel massimo campionato, guidando il Sassuolo, sempre in coppia con Bigica, nella partita casalinga contro il Napoli, dopo l’esonero di Dionisi.

Mino è stato uno degli attaccanti più prolifici della Serie B, a cavallo fra gli anni ’90 e i primi anni ‘2000. In quel periodo è diventato una bandiera del Genoa. Nel 1987-88, all’età di 20 anni, ha esordito in Serie A con l’Avellino. Dal 2002 al 2005 è stato il capitano del Brindisi Calcio, macinando reti in Serie C. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore.

