Fumogeni lanciati sul terreno di gioco, ammenda per il Brindisi

Il giudice sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C girone C.

Ammenda di 1500 euro:

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, cosi determinando, con tale condotta, il ritardo dell'inizio della gara di un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco e, al 9° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi