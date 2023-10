Futsal, Coppa di divisione: Football Latiano alle prese con Sala Consilina

LATIANO - Nuovo impegno per il Football Latiano in Coppa della Divisione. In questa competizione giocano le formazioni under 23. Il team rossoblu sarà impegnato a Sala Consilina martedì 3 ottobre alle ore 19 al San Rufo contro lo Sporting Sala Consilina. Una gara che si inserisce in un percorso di crescita da parte della squadra, con un valore importante non tanto per il punteggio quando più sulla valutazione di schemi e ingranaggi verso la nuova stagione.

Dopo il ko contro Taranto nella prima gara, questo il pensiero di Ludovico De Marco alla vigilia del match: "Sarà sicuramente una gara dura, dobbiamo ricordarci che siamo un gruppo rinnovato e bisogna adattarsi a ritmi di gioco più alti rispetto agli standard. Comunque stiamo facendo bene in questa fase della preparazione e vogliamo proseguire su questo percorso. Pertanto daremo il massimo anche in questa partita, cercando di raggiungere quelli che sono gli obiettivi stabiliti nella nostra crescita".