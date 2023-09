Futsal, serie B: il Football Latiano scalda i motori in vista della nuova stagione

LATIANO - Primi giorni di lavoro per il Football Latiano che lunedì ha iniziato la preparazione precampionato in vista del prossimo campionato di serie B nazionale (Futsal). Fatica mista a emozione per le prime sgambate in vista della prossima stagione con la prima gara di campionato in programma il 14 ottobre contro il Città di Acri.

Mister Giordano Marelli sta iniziando a plasmare il gruppo a sua disposizione, tra vecchie e nuove conoscenze, con la consapevolezza di poter avere un roster importante a sua disposizione. “È una squadra nuova - ha ammesso il tecnico - le sensazioni sono buone, così come tante le emozioni. Ho ritrovato il nucleo storico con capitan Misuraca, Taccone e Conte. I nuovi arrivati Evangelista, Prestileo, De Brasi, Costantini e Simone Elia, con quest’ultimo che sta svolgendo un lavoro differenziato, si sono messi subito a disposizione. Mancano all'appello Penacorviera e Moreira che giungeranno a Latiano nelle prossime settimane.”

Ovviamente, il team è ancora in una fase embrionale della stagione. “E' ancora presto per dare giudizi - rimarca mister Marelli -, dobbiamo lavorare tanto. Sabato disputeremo la prima amichevole con una squadra di C2. Però - conclude Marelli - credo che ancora non siamo al completo, visti i tempi di recupero per Simone Elia in ripresa dopo il grave infortunio. La società sa come muoversi, se ci sarà qualche occasione non si tirerà indietro”.

Per quanto concerne il calendario delle amichevoli, ancora in via di definizione completa, i primi appuntamenti saranno sabato 16 contro il Futsal Lecce e giovedi 21 contro il Futsal Veglie. Nei prossimi giorni altri test saranno ufficializzati dalla società.