Il futuro dell'allenatore e rinnovi: la Virtus Francavilla si prepara a programmare la prossima stagione

Serie C Girone C

Un'altra settimana di allenamenti, seguito dal classico rompete le righe. E poi si inizierà a preparare concretamente per il futuro, in modo da impostare con anticipo la stagione 2022/2023. Dopo l'eliminazione dai playoff per mano del Monopoli, la Virtus Francavilla ha ripreso gli allenamenti nella giornata di venerdì e continuerà a calcare il terreno della Nuovarredo Arena almeno per altri sette/otto giorni, il tempo di ragionare su come agire in vista della prossima annata sportiva. Al termine degli allenamenti ci saranno dei colloqui utili a capire quali saranno le basi su cui ripartire e costruire la rosa. Senza troppa fretta però, dato che i biancazzurri vogliono riflettere al meglio prima di operare.

La dirigenza discuterà assieme a Roberto Taurino e il suo staff la possibilità di rinnovare il contratto: l'attuale accordo del tecnico scadrà a fine giugno, dunque verranno sciolti i nodi sulla continuazione del percorso avviato già praticamente un anno fa, quando la società scelse il classe 1997 come nuovo responsabile della prima squadra. Allo stesso tempo si lavorerà per vedere se ci saranno i margini per i rinnovi dei centrocampisti Marco Toscano e Domenico Franco, anche loro in scadenza di contratto e risultati determinati nel corso della stagione appena chiusa. Capitolo prestiti: si potrebbe sondare il terreno per la conferma di Roberto Pierno, terzino destro di proprietà del Lecce, mentre Joseph Ekuban rientrerà nella CIttà degli Imperiali dopo aver trascorso gli ultimi mesi al Monterosi e sarà, probabilmente, tra i giocatori su cui la Virtus Francavilla punterà.