Brindisi Fc: rinforzato l'attacco con l'under Gabriele Pisanello

BRINDISI – Nuovo attaccante per il Brindisi Fc. La società ha ingaggiato l’under Gabriele Pisanello, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Lecce. In carriera ha già indossato le maglie di Cavese e Francavilla in Sinni. Il ragazzo potrebbe essere a disposizione di mister Chianese già in occasione della partita contro il Bitonto in programma domenica prossima (ore 15) allo stadio Fanuzzi, per la seconda giornata del campionato di Serie D.