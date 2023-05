Gara decisiva contro il Gladiator: in mille potranno seguire il Brindisi

BRINDISI – Mille brindisini, con ogni probabilità, potranno seguire la squadra di mister Danucci nella trasferta di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in casa del Gladiator, in programma domenica 7 maggio (ore 15) per l’ultima giornata del campionato di Serie D (girone H). Il settore ospiti dello stadio “Mario Piccirillo” ha in realtà una capienza di poche centinata spettatori, ma per l’occasione le due società hanno concordato di invertire i settori: la tribuna solitamente destinata alla tifoseria locale accoglierà i tifosi biancazzurri, mentre la gradinata ospiti sarà destinata ai supporters del Gladiator.

Va ricordato che la società campana è ancora in lotta per la salvezza (leggi l’articolo sulla bagarre playout) ed è quindi comprensibile che non abbia voluto rinunciare al fattore campo, dirottando il match verso un impianto sportivo più capiente. Alla fine è stata trovata una soluzione che grosso modo non scontenta nessuno. Con ogni probabilità i mille biglietti a disposizione dei tifosi brindisini saranno polverizzati rapidamente. Le informazioni sulla prevendita saranno comunicate prossimamente.