Gelbison-Virtus Francavilla, Calabro: "Per vincere dobbiamo battagliare. Voglio vedere la squadra felice dopo la partita"

L'allenatore dei biancazzurri ha presentato il match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma sabato 22 gennaio allo stadio Guariglia di Agropoli. Calcio d'inizio alle ore 14:30