Brindisi, continuano le operazioni in uscita: partono anche Bizzotto e Moretti

Serie C Girone C

BRINDISI – Dopo Galano e Cancelli, altri due giocatori lasciano il Brindisi. Si tratta del difensore Nicola Bizzotto e dell’attaccante Federico Moretti. La società ha ufficializzato la risoluzione consensuale dei due contratti, ringraziando i due giocatori per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata”, con l’augurio di un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Il sodalizio biancazzurro deve completare le operazioni in uscita prima di procedere con nuovi innesti. Bizzotto si è subito accasato a Monopoli, dove aveva già militato nelle passate stagioni.

A tal proposito il presidente Daniele Arigliano, ai microfoni di Antenna Sud, ha rassicurato i tifosi. “A breve presenteremo i nuovi acquisti - dichiara Arigliano - e posso assicurarvi che si tratta di calciatori di spessore per i quali abbiamo anche stanziato importanti somme economiche”.