Giornata di saluti in casa Brindisi: addio a Cancelli e Galano, dimissioni per il ds Cerri

Serie C Girone C

Il Brindisi è destinato a cambiare pelle in questo mercato di gennaio 2024. I biancazzurri si preparano a muoversi per accogliere nuovi innesti e a salutare alcuni elementi: proprio in tal senso sono arrivate le risoluzioni consensuali dei contratti di Crocefisso Cancelli e Cristian Galano. Il centrocampista classe 1999, tra i protagonisti della storica promozione in Serie C nella scorsa stagione, lascia dopo undici presenze; nove gettoni invece per l'ex ala del Bari, che non è riuscita ad imporsi pienamente nelle gerarchie.

"SS Brindisi FC comunica che nella giornata odierna è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto coi calciatori Crocifisso Cancelli e Cristian Galano -si legge nel comunicato pubblicato dalla società tramite i propri canali ufficiali- Il club adriatico ringrazia Cancelli e Galano per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

A salutare gli adratici è stato anche il ds Massimo Cerri: come riportato da Antenna Sud, il dirigente ha rassegnato nel pomeriggio le proprie dimissioni dall'incarico.