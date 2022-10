Giugliano-Virtus Francavilla, Calabro: "Sarà una gara intensa, dovremo essere più pragmatici"

Serie C Girone C

Smaltita l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano del Potenza, la Virtus Francavilla è pronta a scendere in campo a stretto giro: sabato 8 ottobre i biancazzurri saranno di scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino contro il Giugliano (calcio d'inizio alle ore 14:30). Attualmente la Virtus ha dieci punti in classifica ed è reduce dal successo casalingo contro la Fidelis Andria: dare continuità a questo risultato è la priorità, anche perché si cercherà di centrare il primo successo in trasferta. A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla gara: "Se andiamo ad analizzare le partite che abbiamo fatto fuori casa, due sono state le nostre migliori prestazioni. Parlo delle gare contro Turris e Monterosi. Abbiamo analizzato bene i dati sulle nostre prime partite, siamo tra quelle squadre che hanno battuto più corner e preso più falli negli ultimi venti metri. Inoltre siamo la squadra che a livello di passaggi ha un livello più alto. Dobbiamo essere più pragmatici nel finalizzare le occasioni. Il Giugliano ha un'ampia percentuale di ripartenze, hanno un'identità precisa non concedendo spazi centralmente. Sarà una tipica partita del girone C, caratterizzata da grande agonismo".

Sulle condizioni della squadra: "I 120' contro il Potenza non ci voleva, avevo fatto dei calcoli sul minutaggio dei giocatori ma per situazioni tattiche ho dovuto modificarli. Tchetchoua? Ha una lesione di primo grado, non lo avremo per un po' di tempo. Io i ragazzi li alleno tutti i giorni e so cosa possono dare, sono sempre lì a puntualizzare anche il minimo dettaglio. Tutti possono dare di più, se si intravedono delle caratteristiche importanti divento più esigente. Stiamo lavorando sui nostri difetti".