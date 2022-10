Giugliano-Virtus Francavilla, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

La società Giugliano Calcio comunica che sarà possibile acquistare il tagliando della gara in programma sabato 8 ottobre alle ore 14:30 tra Giugliano Calcio 1928 e Virtus Francavilla, valevole per la settima giornata Serie C, Girone C, attraverso il circuito online Etes Ticketing, oppure presso Tabaccheria Caracciolo in Viale Trentino 5, Taranto.

La tifoseria ospite usufruirà del SETTORE OSPITI dello stadio “PARTENIO-LOMBARDI” di Avellino.

Il costo del tagliando è di € 15.00 comprensivo di diritti di prevendita.

Il botteghino dello stadio resterà chiuso per la tifoseria ospite, pertanto si invita la tifoseria biancazzurra a recarsi ad Avellino solo se muniti di tagliando.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla