Dal campionato vinto con il Trapani al Brindisi: preso il centrocampista under Pipitone

BRINDISI - Giuseppe Pipitone è un nuovo giocatore del Brindisi Football Club. Centrocampista classe 2004, Pipitone è originario di Alcamo, in provincia di Trapani. Ultime tre stagioni in forza al Trapani, in serie D, dove ha vinto lo scorso campionato: per lui 69 presenze complessive. Prima dell’esperienza in maglia granata, parentesi nelle giovanili della Reggina e della Cavese ed esordi nella scuola calcio Ludos di Alcamo. Al giocatore, con papà allenatore nella stessa Ludos ed ex giocatore del Catania e un fratello nelle giovanili del Palermo, il benvenuto del Brindisi FC e l’in bocca al lupo per la prossima stagione in biancazzurro agli ordini di mister Alessandro Monticciolo.

