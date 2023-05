Gladiator - Brindisi: 300 biglietti per i brindisini e maxi schermo al Fanuzzi

BRINDISI – Saranno 300 i biglietti a disposizione dei tifosi brindisini per la partita fra Brindisi e Gladiator in programma domenica prossima (7 maggio) a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per l’ultima giornata del campionato di Serie D (girone H). A seguito delle determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, è venuta meno l’intesa per l’inversione del settore ospiti con la tribuna destinata ai tifosi locali che martedì sera era stata raggiunta dalle due società. Sfuma quindi, per ragioni di ordine pubblico, l’ipotesi di destinare 1000 tagliandi ai supporters biancazzurri.

Come disposto dall’Osservatorio, i biglietti per il settore ospiti dovranno essere nominativi. Le modalità di vendità saranno comunicate nelle prossime ore. I tifosi che non riusciranno a partire alla volta del Comune campano con ogni probabilità potranno ritrovarsi allo stadio Fanuzzi per assistere alla partita al maxischermo. Di questo aspetto si occuperà l’amministrazione comunale di Brindisi.

Va ricordato infatti che la posta in palio è alta sia per il Brindisi che per il Gladiator. I biancazzurri, in vetta a pari punti con la Cavese, inseguono il sogno della promozione in Serie C. I campani sono a caccia di punti per la salvezza.