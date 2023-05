Gladiator-Brindisi: ecco come i brindisini potranno acquistare i biglietti

SSD Brindisi comunica che i 300 biglietti per il settore ospiti disponibili per il match con il Gladiator in programma per Domenica 7 Maggio alle ore 15 presso lo Stadio "M. Piccirillo" potranno essere acquistati, così come stabilito dagli organi di sicurezza competenti, esclusivamente online tramite il circuito go2 dalle ore 17. Il costo sarà pari a 10 euro più diritti di prevendita. L'acquisto dei ticket sarà possibile sino alle 19.00 di Sabato 6 Maggio.

I ticket potranno essere acquistati soltanto dai residenti della provincia di Brindisi e saranno nominativi.

La Società invita i tifosi a non raggiungere il "Piccirillo" senza aver acquistato il biglietto e a non recarsi presso il Play Store per l'acquisto dei ticket.

Domenica, grazie al Gruppo Editoriale Distante, in collaborazione con l'amministrazione comunale, sarà possibile guardare la partita da un maxischermo presso lo Stadio "Fanuzzi".

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi