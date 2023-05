Grande traguardo per l'arbitro Marco Di Bello: 150 gare in Seria A

BRINDISI - Il prossimo turno di campionato in Seria A, rappresenterà il raggiungimento di un importante traguardo per Marco Di Bello. Quest'ultimo, infatti, sarà impegnato nella sua 150esima gara nella massima serie calcistica.

Il fischietto brindisino dirigerà la partita tra Helles Verona e Torino che si disputerà domenica 14 maggio, alle ore 12:30, presso lo stadio "Bentegodi" di Verona. Il match è valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A maschile.

Gli assistenti per la gara saranno Filippo Bercigli e Dario Cecconi. Il quarto uomo, invece, Alberto Santoro. Completeranno la squadra arbitrale Marco Guida e Luca Banti, rispettivamente Var e Avar.

Breve biografia

Marco Di Bello è nato a Brindisi il 12 luglio 1981. Nel 2000 ha esordito come arbitro nel corso della gara tra i giovanissimi provinciali di Cisternino e Fasano, terminata per 4-2.

Il 2 luglio 2014, dopo tre stagioni in Can B, avendo totalizzato 52 gare in Serie B, si è appreso della sua promozione in Can A. La prima partita è stata quella tra Udinese ed Empoli presso lo stadio Friuli, attuale Dacia Arena.

Il 21 aprile 2021 viene selezionato ufficialmente dalla Uefa come addetto Var per gli EURO 2020.

Cresciuto al rione Cappuccini di Brindisi, ha mantenuto un legame stretto con la sua città nella quale ha deciso di continuare a vivere e in cui è attivo come testimonial al fianco delle principali associazioni di volontariato. Un grande esempio di qualità professionali, sportive e umane che lo rendono degno di rappresentare la sua città in tutto il mondo.