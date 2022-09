Gravina-Brindisi, Danucci: "Affrontiamo una squadra forte, servirà la massima concentrazione"

Alla caccia del tris, sulla scia dei successi contro Francavilla in Sinni e Bitonto. Il Brindisi ha iniziato alla grande il campionato di Serie D 2022/2023 e non intende fermarsi: la prossima tappa è lo stadio Vicino, teatro della sfida contro il Gravina di domenica 18 settembre (ore 15:00). Non sarà una gara semplice, ma i biancazzurri sono in un buon periodo di forma e si apprestano ad affrontarl con lo stesso atteggiamento e determinazione mostrata finora; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Ciro Danucci.

"Ci siamo allenati con impegno ed intensità, affronteremo una squadra forte -ha detto l'allenatore- Ci sono tante insidie, il Gravina ha calciatori importanti e storicamente fa sempre bene in campionato. Dobbiamo entrare in campo con la massima concentrazione e il piglio giusto. Ci aspettiamo un pubblico caloroso, una bella cornice di pubblico perché i ragazzi la stanno meritando".