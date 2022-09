Gravina-Brindisi, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

SSD Brindisi comunica che i biglietti per assistere a Gravina-Brindisi, match valido per la terza giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone H, in programma Domenica 18 Settembre alle 15.00 presso lo stadio “Stefano Vicino” di Gravina, sono in vendita da oggi 14 Settembre sino alle ore 19.00 di Sabato 17 Settembre. I ticket potranno essere acquistati esclusivamente online al seguente link: https://tinyurl.com/53rsf82r costo di 10€ più diritti di prevendita.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi