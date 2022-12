Grinta e cuore: la Virtus Francavilla stende il Pescara per 3-2

Serie C Girone C

Una Virtus Francavilla gagliarda torna al successo, a seguito di una prestazione tutto cuore e grinta: la formazione guidata dal tecnico Antonio Calabro ha avuto la meglio sul Pescara nel primo incrocio in assoluto contro gli abruzzesi guidati dall'ex Alberto Colombo (sulla panchina del club della CIttà degli Imperiali da marzo a maggio del 2021). 3-2 il risultato finale, che ha permesso ai biancazzurri di salire a quota 19 punti allungando la striscia positiva alla Nuovarredo Arena, al momento arrivata a tre risultati utili di fila.

Virtus Francavilla-Pescara, il tabellino

MARCATORI: Cardoselli (F) all'11', Cardoselli (F) al 44', Lescano (P) su rigore al 64', Patierno (F) al 72', Cuppone (P) all'80'

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Minelli, Miceli,Idda; Pierno, Macca (dal 76' Enyan), Risolo (dall'87' Solcia), Cardoselli (dal 76' Giorno),Caporale; Maiorino (dal 66' Cisco), Patierno. A disp.: Romagnoli, Negro, Carella, Di Marco, Mastropietro, Perez, Ejesi. All.Calabro.

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Crescenzi; Kraja, Palmiero (dal 59' Cuppone), Mora (dal 46' Aloi); Delle Monache (76' Kolaj s.v.), Tupta (dal 46' Desogus); Lescano (dal 76' Vergani s.v.). A disp.: Sommariva, D'Aniello, De Marino, Ingrosso, Saccani, Milani, Germinario, Gyabuaa,Crecco, D'Aloia. All. Colombo .

ARBITRO:Centi di Terni

NOTE: Ammoniti Mora, Patierno, Caporale, Idda, Kolaj.

Il primo tempo

I biancazzurri sono tornati al consueto 3-5-2 per avere più copertura sulle corsie esterne: in fase di non possesso hanno comunque cercato di mantenere alta linea di pressione, con il tandem Maiorino-Patierno pronto ad aggredire i difensori abruzzesi. I primi minuti di gara sono stati caratterizzati da un fraseggio frequente del Pescara, che si è impegnato a recuperare più volte presto il pallone e a cercare l'imbucata. Imbucata che però la Virtus ha trovato all'11': Macca, dopo aver recuperato il pallone, ha scambiato con Maiorino e poi ha crossato in mezzo all'area per l'inserimento vincente di Cardoselli. La Virtus è rimasta compatta, ha tenuto strette le linee per poi partire in transizione; sugli sviluppi di un contropiede, Maiorino ha tentato il tiro da fuori area che però si è spento sul fondo. Il primo tentativo degli ospiti l'ha firmato Tupta dall'interno dell'area di rigore, ma Avella ha risposto presente; successivamente Mora ha clamorosamente mancato il pareggio a porta spalancata dopo un'uscita difettosa del portiere della Virtus. Il Pescara ha insistito con il suo possesso frenetico e di qualità, ma pochi sono stati gli spazi a disposizione. Così, al 44', la Virtus Francavilla ha raddoppiato ancora grazie a Cardoselli, abile a battere di testa Plizzari su angolo di Maiorino.

Virtus Francavilla-Pecara, la ripresa

Lo stesso copione si è visto, almeno all'inizio, anche nella ripresa. Più arrembante il Pescara, più accorta e attenta la Virtus, che con Maiorino ha sfiorato il tris: al termine di un'azione personale, l'attaccante ha lasciato partire un sinistro respinto in maniera prodigiosa da Plizzari. L'ingresso di Cuppone ha permesso al Pescara di passare al 4-2-4, la formazione di Colombo ha proseguito nella spinta e ha accorciato le distanze al 64', quando Lescano ha trasformato un calcio di rigore guadagnato da Desogus (fallo di Idda). La Virtus Francavilla però non si è fatta intimorire ed ha replicato in occasione del coast to coast di Cisco, che ha costretto Plizzari al doppio intervento. Nulla però ha potuto sul tap-in di Patierno, lesto a ribadire in rete una sua respinta su tentativo ravvicinato di Cardoselli, autore di una partita dal punto di vista tattico davvero intelligente coi suoi inserimenti senza palla. Finale di gara incandescente: un errore di Risolo in disimpegno ha aperto la strada a Cuppone, che ha accorciato le distanze. La Virtus ha serrato ulteriormente le linee e ha respinto il forcing del Pescara, prendendosi tre punti pesantissimi.