Nuova partnership commerciale per il Brindisi Fc: accordo con il gruppo Estra

BRINDISI - Fc Brindisi annuncia la partnership con Estra, che accompagnerà i biancazzurri per la stagione sportiva 2023/2024. La collaborazione verrà presentata lunedì pomeriggio alle ore 17 in conferenza stampa presso Palazzo Nervegna di Via Duomo 15 alla presenza del presidente Daniele Arigliano, del vicepresidente Damiano Pozzessere e del direttore generale Pierluigi Valentini.

In rappresentanza di Estra interverrà il direttore commerciale Antonino Azzarello che, per l’occasione, ha voluto sottolineare che “sostenere lo sport è da sempre una prerogativa di Estra e supportare i territori che esprimono realtà giovanili impegnate in attività sportive emergenti, è per noi una priorità e motivo di orgoglio. cC Brindisi sarà protagonista, per la stagione calcistica 2023/2024, del campionato nazionale di Serie C (Lega Pro) ed è nostro intendimento supportare i biancazzurri durante tutto il campionato. Ci auguriamo una stagione proficua di meritati successi .”

Il Gruppo Estra, con oltre 774.000 clienti gas e energia elettrica e ricavi totali per 843,0 milioni di euro nel 2018, è uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, con una presenza di particolare rilievo nel Centro Italia. Il Gruppo opera a livello nazionale, attraverso le società controllate e con oltre 700 dipendenti, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia,