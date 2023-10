Il Brindisi regala un tempo al Foggia: quarto ko allo Zaccheria

Allo stadio Zaccheria il Brindisi esce sconfitto dall'atteso derby pugliese contro il Foggia: i biancazzurri sono stati battuti per 2-0, al termine di una partita caratterizzata da una falsa partenza degli stessi uomini guidati da Ciro Danucci, che hanno subito le iniziative dei satanelli. Nel secondo tempo, anche in seguito ai cambi, gli adriatici hanno reagito, anche se sono mancate grosse occasioni da gol. Si è trattato della quarta sconfitta complessiva del Brindisi, che è rimasto fermo a quota 7 punti.

Il primo tempo

I padroni di casa sono partiti subito forte ed hanno partorito un'occasione con Peralta, che si è accentrato e ha calciato di mancino (pallone alto sulla traversa). Aggressivi nel pressing i satanelli, ma nonostante ciò gli ospiti non hanno rinunciato a costruire la manovra dal basso. Ritmo molto vivace in avvio di partita, con il Foggia che ha provato ad offendere contando sulla posizione mobile di Peralta e un Garattoni che ha spinto molto sulla destra, mentre il Brindisi ha provato a sfruttare lo spazio dietro la linea difensiva avversaria grazie a delle verticalizzazioni.

All'8' gli adriatici si sono fatti vedere dalle parti di Nobile con il cross tagliente diretto a Bunino, ma l'estremo difensore rossonero ha bloccato il pallone; subito dopo Schenetti ha mancato di poco il bersaglio al termine di una triangolazione veloce. Il leitmotiv del Foggia è stato racchiuso nell'insistere tanto sul pressing per non permettere agli ospiti di non tessere la manovra, inducendoli all'errore: così al 15' è giunto il vantaggio casalingo firmato da Garattoni, servito in area dopo un pallone recuperato. Il tentativo del terzino, che ha giocato praticamente allineato agli attaccanti in fase di possesso, non è stato respinto fuori dallo specchio da Saio. Danucci ha provato a invertire le ali Albertini (che ha dato una mano alla mediana) e Fall, ma gli uomini di Cudini in tutta risposta hanno tenuto bene il campo e trovato sbocchi offensivi.

Al 25' Nicolao è uscito per infortunio, lasciando il posto a Monti. Il baricentro molto alto del Foggia ha impedito al Brindisi di servire Ganz e Bunino davanti, agevolando, come già accennato, il recupero immediato della palla e una costante verve offensiva senza far concedere ripartenze agli avversari; fondamentali in tal senso i duelli vinti specialmente dai difensori di casa. Garattoni si è rivelato un'autentica spina nel fianco per la retroguardia brindisina, tanto che al 30' si è fatto vedere avanti e ha scodellato un pallone in area: Saio ha provato a respingere il pallone, ma lo ha fatto in maniera non impeccabile e Schenetti ne ha approfittato per insasccare il 2-0. Un risultato pesante per gli ospiti, che hanno provato a rendersi pericolosi sugli sviluppi di una punizione, tuttavia il colpo di testa di Ceesay è terminato fuori; successivamente Peralta ha chiamato in causa Saio, che ha risposto presente sulla sua botta. Il Foggia in sostanza ha fatto suo il pallino del gioco, disinnescando le bocche di fuoco di un Brindisi che è parso troppo molle nell'approccio.

Foggia-Brindisi, il racconto del secondo tempo

A inizio ripresa Danucci ha sostituito Bunino e Fall per Mazia passando di fatto al 4-3-3, per avere una maggiore copertura delle linee di passaggio. Il primo sussulto ospite è arrivato con Costa, che però ha spedito alto il pallone su un tentativo da fuori area. In generale il Brindisi ha provato a mettere più intensità, andando ad aggredire il portatore di palla senza però riuscire ancora a pungere. Anzi, la prima vera occasione della frazione è stata del Foggia ed è stata firmata da Tonin, che di testa ha impegnato in presa Saio. Volenteroso comunque il Brindisi, che sugli sviluppi di un corner aveva trovato anche il gol del 2-1 di Bizzotto, ma la marcatura è stata annullata a causa di un fuorigioco di Mazia. Il tempo è filato via e pian piano il ritmo della partita si è abbassato, i satanelli hanno preferito aspettare e sono stati più guardinghi e meno bellicosi rispetto al primo tempo.

D'altra parte gli adriatici hanno guadagnato terreno e hanno portato sistematicamente quattro uomini sulla linea offensiva. Mazia in particolare ha svariato su tutto il fronte, cercando l'uno contro uno e i suggerimenti filtranti per i compagni di squadra; tuttavia il Foggia ha concesso pochi spazi in mezzo al campo, anche a fronte del 5-3-2 schierato in fase di non possesso. Al 72' il neoentrato Rossi ha tentato la conclusione da fuori, e Saio ha bloccato il pallone facilmente, mentre la replica ospite è arrivato con la girata di testa di Costa su cui Nobile ha fatto buona guardia. Successivamente il Foggia ha sfiorato il tris sulla traversa colpita dalla staffilata di Salines. Nel finale il Brindisi ha inscenato un autentico forcing per riaprire i giochi, ma la scelta dei padroni di casa di stare più bassi alla fine ha pagato: nonostante un approccio migliore degli avversari, Nobile non ha corso pericoli. E la gara è terminata così.

Foggia-Brindisi, il tabellino

FOGGIA: Nobile, Garattoni (Antonacci 63'), Rizzo, Martini (Rossi 68'), Schenetti (Marino 68'), Tonin (Iddrissou 80), Peralta (Beretta 63'), Vezzoni, Di Noia, Salines, Carillo. A DISPOSIZIONE: Cucchietti, De Simone, Vacca, Marino, Beretta, Antonacci, Riccardi, Odjer, Fiorini, Papazov, Rossi, Iddrissou. ALLENATORE: Mirko Cudini

BRINDISI: Saio, Ceesay (Petrucci 52'), Albertini, Bunino (Mazia 46'), Bizzotto, Bellucci, Valenti, Fall (Costa 46'), Malaccari (Lombardi 76'), Nicolao (Monti 25'), Ganz. A DISPOSIZIONE: Albertazzi, Auro, Vona, Monti, Gorzelewski, Cancelli, Petrucci, Lombardi, Mazia, Moretti, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa. ALLENATORE: Ciro Danucci

MARCATORI: GARATTONI 15' (F), SCHENETTI 30' (F)

AMMONITI: Salines 43' (F), Di Noia 60' (F), Danucci 62' (B), Albertini 75' (B)

ESPULSI:

RECUPERO 1T: 3’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi

RECUPERO 2T:4’.