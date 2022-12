Il Fasano cade ancora: sconfitta per 2-1 in casa del Barletta

Cade ancora una volta il Fasano, stavolta per mano del sorprendente Barletta: allo stadio Puttilli i biancazzurri sono stati sconfitti per 2-1, incassando il secondo ko consecutivo dopo quello di domenica scorsa contro il Matera. Ospiti subito pericolosi con il colpo di testa di Vantaggiato, finito però tra le braccia del portiere Piersanti. Al 28' la rete della formazione brindisina: l'autore del gol è stato Corvino, servito su assist di Bianchini che in precedenza aveva rubato il pallone nell'area di rigore avversaria. Appena iniziata la ripresa però il Barletta ha ristabilito l'equilibrio direttamente su calcio di rigore, trasformato da Loiodice al 48' (fallo di Ceka su Di Piazza); gli uomini guidati da Ivan Tisci successivamente sono rimasti in dieci per l'espulsione di Da Silva e dunque il Barletta ne ha approfittato per segnare il gol decisivo con Russo, al termine di una ripartenza. Il Fasano resta così fermo a quota 26 punti in classifica.